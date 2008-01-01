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ИА "Метеоновости" / 09:48 Воскресенье, 3 декабря



В 9 часов утра на опорной станции ВДНХ столбик термометра остановился у отметки -0.3 градуса. Примерно такая же температура и на остальных метеостанциях Москвы, лишь в МГУ зафиксировано +0.2, а на Балчуге уже +1.4 градуса. Ветра нет, но облачно. Атмосферное давление повышенное, 95%, но осадков нет. Однако в большинстве районов наблюдается дымка, в районе ВДНХ и Тушино видимость не превышает 4 км. / meteonovosti.ru /



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