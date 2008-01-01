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Неблагоприятная погода в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 09:43 Воскресенье, 3 декабря



В воскресный день на севере Приволжского федерального округа ожидается ухудшение погоды. Его принесет активный циклон с запада. В верховье Волги на целый день зарядят осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами они могут быть сильными. Ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления, а также метель. Ухудшение погоды отразится и на дорогах: ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Юго-западный ветер в порывах может усиливаться до 15-20 м/с. Кроме комплекса неблагоприятных явлений погоды циклон несет теплый воздух. Температура повысится и в дневные часы составит от -4 до +1 градуса.



Зона ненастья охватит и Среднее Поволжье. В большинстве районов осадки, в отдельных районах - ледяной дождь. При ветре 15-20 м/с, поднимется метель. Здесь также потеплеет, днем до оттепели, до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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