Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:02 Воскресенье, 3 декабря

  Московский регион будет находиться вблизи теплого атмосферного фронта циклона с районов Черноземья. Сам циклон еще довольно далеко, поэтому снег если и будет, то местами и небольшой на большей части региона, до умеренного в его юго-восточной, южной части. Максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1 градус, по области от -4 до +1 градуса. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и к середине дня составит 753 мм рт ст, что выше нормального, относительная влажность воздуха около 80%

Такая сырая погода с низким содержанием кислорода в воздухе неблагоприятна для людей с хронической сердечной и легочной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Очень высока вероятность роста обострений при различной патологии суставов и позвоночника, бронхов и легких. Возможен рост простудных заболеваний. При такой погоде необходима сезонная профилактика, прием препаратов, поддерживающих иммунные и защитные силы организма. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
0
Вс.
3 дек.
+1
Пн.
4 дек.
+3
Вт.
5 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Клонкарри		 -50
Юрты

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Мекка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100