Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:02 Воскресенье, 3 декабря
Московский регион будет находиться вблизи теплого атмосферного фронта циклона с районов Черноземья. Сам циклон еще довольно далеко, поэтому снег если и будет, то местами и небольшой на большей части региона, до умеренного в его юго-восточной, южной части. Максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1 градус, по области от -4 до +1 градуса. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и к середине дня составит 753 мм рт ст, что выше нормального, относительная влажность воздуха около 80%
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Такая сырая погода с низким содержанием кислорода в воздухе неблагоприятна для людей с хронической сердечной и легочной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Очень высока вероятность роста обострений при различной патологии суставов и позвоночника, бронхов и легких. Возможен рост простудных заболеваний. При такой погоде необходима сезонная профилактика, прием препаратов, поддерживающих иммунные и защитные силы организма. / meteonovosti.ru /