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Новости погоды

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Осторожно, гололедица

ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 2 декабря

  Во второй половине дня в Москве и прилегающей территории ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. При этом на дорогах возможно образование гололедицы, которая усложнит обстановку для пешеходов и водителей автотранспорта. Пешеходам надо быть предельно осторожным, а пожилым людям лучше и вовсе воздержаться от прогулок в такую погоду. Такие же рекомендации можно дать и автомобилистам. Чтобы уберечь себя и свое транспортное средство, постарайтесь в это время воспользоваться общественным транспортом. / meteonovosti.ru /
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