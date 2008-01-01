Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
2 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:40 Суббота, 2 декабря

  В полдень небо над Москвой по-прежнему было затянуто плотными облаками, но осадков нигде не отмечалось. Стих и ветер, его средняя скорость составляла 1-2 м/с, в районе МГУ порывы достигали 6 м/с, в районе ТСХА 7 м/с. Температура немного повысилась и колебалась от +0.9 градусов во Внуково до +2.6 градусов в центре города. На метеостанции ВДНХ было +2.1 градуса. Атмосферное давление оставалось в пределах нормы, 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 86%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Вс.
3 дек.
+1
Пн.
4 дек.
+3
Вт.
5 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Окаукуеджо		 -49
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100