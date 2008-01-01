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ИА "Метеоновости" / 12:40 Суббота, 2 декабря



В полдень небо над Москвой по-прежнему было затянуто плотными облаками, но осадков нигде не отмечалось. Стих и ветер, его средняя скорость составляла 1-2 м/с, в районе МГУ порывы достигали 6 м/с, в районе ТСХА 7 м/с. Температура немного повысилась и колебалась от +0.9 градусов во Внуково до +2.6 градусов в центре города. На метеостанции ВДНХ было +2.1 градуса. Атмосферное давление оставалось в пределах нормы, 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 86%. / meteonovosti.ru /



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