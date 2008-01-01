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Неблагоприятная погода в центральных областях России



ИА "Метеоновости" / 12:03 Суббота, 2 декабря



Активный атмосферный фронт, приблизившийся к центру России с юго-запада, в большей степени проявил себя ненастной погодой в южных и юго-западных областях Центрального федерального округа. В Брянской области лил сильный дождь (до 20 мм), сопровождаемый ветром до 18 м/с. Сильные дожди отмечались в Воронежской, Орловской, Тульской областях (до 16 мм). В Калужской области в первый день зимы вылилось до 20 мм осадков, также в виде дождя. В Курской области дождь был не таким сильным, но порывы ветра достигали местами 22 м/с. В Смоленской области сильные осадки в виде дождя и снега сразу пополнили декабрьскую копилку на 16 мм.



Активная фронтальная система протянулась по югу и юго-востоку Центрального федерального округа.



Сегодня в западных и юго-западных областях округа существенных осадков не наблюдается, но, как показывает локатор, по югу, юго-востоку и востоку лежит атмосферный фронт. В Липецкой, Воронежской, Курской областях сегодня сильный дождь. В Рязанской, Костромской, Ивановской областях - сильный снег, метель, гололедные явления, ветер 15-20 м/с.



В воскресенье в большинстве центральных областей сохранится неблагоприятная погода. Пройдут небольшие, на юге и востоке местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, на юге в виде дождя. Местами возможно налипание мокрого снега, в отдельных районах снежные заносы, местами порывы ветра до 17 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная. / meteonovosti.ru /



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