

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зима в северные районы не спешит



ИА "Метеоновости" / 11:41 Суббота, 2 декабря



Прошедший ноябрь войдет в историю метеонаблюдений активной циклонической деятельностью. Атлантические вихри один за другим перемещаются по арктическим морям, поставляя теплый океанский воздух, который распространяется вплоть до Таймыра. Дальше на восток ему мешает проникать обширный антициклон, и все тепло достается северным районам Западной Сибири. Не только в большинстве дней ноября, но и в первый день первенца зимы, среднесуточная температура воздуха на Ямале превысила норму на 10-12 градусов. В большинстве районов Ямало-Ненецкого автономного округа днем 1 декабря было от -5 до -8 градусов.



Значительные положительные аномалии отмечались и на северо-востоке европейской территории. В Ненецком автономном округе и на северо-востоке Республики Коми зарегистрировано всего от 3 до 5 мороза.



Не по сезону теплая погода сохранится в этих районах, как минимум, и всю следующую неделю. В воскресенье в Ямало-Ненецком а.о. от 3 до 8 мороза, на европейском северо-востоке от 0 до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



