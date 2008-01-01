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Температурные контрасты Дальневосточной погоды



ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 2 декабря



В большинстве дней ноября в Дальневосточном федеральном округе России наблюдается обратное распределение температурного фона. В северной половине округа температура воздуха на 4-8, а на арктическом побережье на 10-12 градусов превышает норму, в то же время на юге округа: в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях на 4-8 градусов холоднее обычного.



Подобным образом распределилась температура и в первый календарный день зимы. В поселке Чокурдах, расположенном на арктическом побережье Якутии в устье реки Индигирки днем было всего -14 градусов, в то время, как в Хабаровске выше -17 градусов столбик термометра не поднялся.



Аналогичная погодная аномалия на Дальнем Востоке сохранится не только в ближайшие сутки, но и в течение всей первой декады декабря. В воскресенье днем в Хабаровске ожидается от 16 до 18 мороза, а на востоке арктического побережья Якутии всего от -8 до -13 градусов. / meteonovosti.ru /



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