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Новости погоды

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Крайний восток страны во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 11:08 Суббота, 2 декабря

  Ненастные циклоны продолжают бороздить крайние восточные районы Дальневосточного округа России. В первый день календарной зимы очередной вихрь кружил вблизи тихоокеанского побережья Камчатского края. В крае бушевала продолжительная метель при ветре до 31 м/с. . Сильные ветра задували в Магаданской области (до 25 м/с) и на Курильских островах до (21 м/с). Сахалин пересекал холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном. Он проявил себя сильными осадками в виде снега и мокрого снега, выпало до 18 мм.

Сегодня и в ближайшие дни циклон будет медленно смещаться вдоль восточного побережья Камчатского края, приближаясь к Чукотке. В Чукотском автономном округе ожидается ухудшение погоды: снег, метель, ветер 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /
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