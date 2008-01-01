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Новости погоды

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Итоги ненастного циклона в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:25 Суббота, 2 декабря

  Первый день зимы в столичном регионе выдался неблагоприятным: пасмурным, ветреным и с осадками различной интенсивностью и последовательно меняющими три фазы: снег, мокрый снег и дождь. Виной тому стала активная фронтальная система, связанная с южным циклоном, центр которого кружил над столицей Беларуси. В результате уже в первый день декабря месячная копилка осадков существенно пополнилась.

В дневные часы осадки начались уже в утренние часы и продолжались в течение всего дня. В Москве выпало от 8 до 12 мм, и наибольшее количество осадков досталось опорной метеостанции города - ВДНХ - 12 мм. Минувшей ночью осадки стали утихать, добавив в копилку еще от 4 до 6 мм небесной влаги уже в основном в виде дождя. В итоге количество накопленных осадков составило на ВДНХ, Балчуге и во Внуково - по 16 мм. В остальных районах города выпало от 12 до 15 мм.

Высота снежного покрова сразу увеличилась и на утро 2 декабря составляет от 5 см в районе Балчуга и Тушино до 8 см на ВДНХ. / meteonovosti.ru /
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