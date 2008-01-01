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ИА "Метеоновости" / 09:58 Суббота, 2 декабря



Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом, а на юге столицы еще и моросящим дождем. Ветер южной четверти повсеместно дул со средней скоростью 4-9 м/с, в районе МГУ порывы достигали 12 м/с, в Шереметьево - 13 м/с. Температура воздуха на всей территории Москвы оставалась положительной и составила от 1 градуса в Северном округе до +2 градусов в центре столицы. На опорной метеостанции города, ВДНХ в 9 часов было +1.5 градусов. Атмосферное давление оставалось в пределах нормы, 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха пока высокая, 96%. / meteonovosti.ru /



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