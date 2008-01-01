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Новости погоды

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Каким бывает декабрь в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:45 Суббота, 2 декабря

  Основываясь на статистике, можно сделать выводы, что за весь период метеорологических наблюдений, проводимых за столичной погодой с 1879 года, декабрь чаще всего бывает холодным (в 67 случаях). В них среднемесячная температура воздуха на 1 и более градусов была ниже нормы.

В 45 годах в декабре отмечалась теплая погода (среднемесячная температура на 1 и более градусов превышала норму).

И только в 14 годах средняя за декабрь температура воздуха уложилась в рамки климатической нормы.

Следует отметить, что в последние годы декабри были в основном теплые. Из последних лет только в 2010 и 2012 годах отмечалась холодная погода. В остальные годы первый зимний месяц отличился редким теплом. К примеру в 2006 году зарегистрирована рекордно высокая температура декабря. При норме -6.1 она составила +1.2, то есть на 7.3 градуса выше нормы.

А самыми холодными остаются декабри 20 века. В 1907 и 1978 годах средняя за месяц температура составила -14.5 градусов. / meteonovosti.ru /
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Пн.
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Вт.
5 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Окаукуеджо		 -49
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

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