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Каким бывает декабрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:45 Суббота, 2 декабря



Основываясь на статистике, можно сделать выводы, что за весь период метеорологических наблюдений, проводимых за столичной погодой с 1879 года, декабрь чаще всего бывает холодным (в 67 случаях). В них среднемесячная температура воздуха на 1 и более градусов была ниже нормы.



В 45 годах в декабре отмечалась теплая погода (среднемесячная температура на 1 и более градусов превышала норму).



И только в 14 годах средняя за декабрь температура воздуха уложилась в рамки климатической нормы.



Следует отметить, что в последние годы декабри были в основном теплые. Из последних лет только в 2010 и 2012 годах отмечалась холодная погода. В остальные годы первый зимний месяц отличился редким теплом. К примеру в 2006 году зарегистрирована рекордно высокая температура декабря. При норме -6.1 она составила +1.2, то есть на 7.3 градуса выше нормы.



А самыми холодными остаются декабри 20 века. В 1907 и 1978 годах средняя за месяц температура составила -14.5 градусов. / meteonovosti.ru /



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