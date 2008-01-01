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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:32 Суббота, 2 декабря

  Предстоящим днём активные атмосферные фронты, принесшие накануне небесную влагу, сместились восточнее Московии, а на их место устремился гребень антициклона с запада. На восточной периферии гребня антициклона погода начнёт немного улучшаться: осадков станет значительно меньше, да и то, они пройдут лишь местами, а в небе наметятся просветы.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 2 декабря ожидается облачная погода. Местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -2..+3. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастёт и к середине дня достигнет отметки 752 мм рт ст, что на 5 единиц выше нормального, относительная влажность воздуха около 75%

В целом ожидается дискомфортная погода с очень низким содержанием кислорода в воздухе. Такая погода, под влиянием на организм, является раздражающей. Стоит быть более внимательным к своему самочувствию. Обязательно соблюдать рекомендации врачей, лицам с хронической сердечной и легочной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, так как пониженное содержание кислорода в воздухе может у них спровоцировать ухудшение самочувствие. А также очень высока вероятность роста обострений при различной патологии суставов и бронхов. Возможен рост остро простудных заболеваний, потому что такая ненастная погода, является благоприятной средой для таких заболеваний. Необходимо сезонная профилактика, прием препаратов, поддерживающий иммунные и защитные силы организмы.

Геомагнитный фон 2 декабря прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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