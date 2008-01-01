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Начало недели в Крыму будет дождливым



ИА "Метеоновости" / 14:04 Пятница, 1 декабря



Над Центральной Азией установился обширный и мощный антициклон. Давление в его центре превышает 1040 мб. Этот атмосферный вихрь, в силу своих размеров, малоподвижен. А активные циклоны вынуждены изменять свою траекторию, смещаясь по его периферии. На полярном атмосферном фронте образовалось несколько молодых циклонов, которые смещаются с акватории Средиземного моря на восток, вглубь континента.



В ближайшей перспективе циклоны будут определять погоду и на европейской части России. Первым на пути смещения атмосферных вихрей окажется Крым. Ветреная погода на побережье и в горных районах Крыма ожидается сегодня и в предстоящие выходные дни. В понедельник, 4 декабря, на полуострове погода ухудшится: пройдут сильные дожди, а скорость ветра в порывах будет достигать 10-15 м/с. Вслед за атмосферным фронтом произойдет заток холода и фон температуры понизится на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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