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Сильные морозы в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 13:00 Пятница, 1 декабря



Минувшей ночью на юге Восточной Сибири отмечались сильные морозы. Условия погоды в регионе определяются тыловой частью слабовыраженного циклона. Северные и северо-восточные ветры несут в регион холодный воздух из Якутии и более северных районов. В результате температура воздуха ночью в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае опускалась ниже -30 градусов. В Иркутской области самая низкая температура в ночь на 1 декабря отмечена в поселке Ербогачен и составила -38.2 градуса, в Преображенке воздух выхолаживался до -35.7 градуса. В Бурятии морозы не столь крепкие в пределах -30..-34, а самая низкая температура была отмечена в Троицком Прииске и составила -35.4 градуса. Наиболее морозной эта ночь была в Забайкальском крае. В отдельных районах минимальная температура воздуха была ниже -39 градусов. На метеостанции Тупик столбик минимального термометра опустился до отметки -40.3 градуса.



Предстоящей ночью сильные морозы в регионе сохранятся. / meteonovosti.ru /



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