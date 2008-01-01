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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 1 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра местами до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+0,4 градуса, Северном 0..-0,6 градуса, Северо-восточном -0,1..-0,9 градуса, Восточном -0,3..-1,1 градуса, Юго-восточном -0,2..-0,9 градуса, Южном 0..-0,8 градуса, Юго-западном -0,2..-0,9 градуса, Западном 0..-1 градус, Северо-западном 0..-0,6 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,2..-0,9 градуса, местами порывы ветра 13м/с. / meteonovosti.ru /



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