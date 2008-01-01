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Новости погоды

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Калининградская область утонула в снегу

ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 1 декабря

  В последний день осени и в ночь на 1 декабря самая западная область России оказалась во власти активного фронта. Повсюду прошли осадки, местами в виде сильного снега. И вся территория Калининградской области оказалась под снегом.

За ночь 1 декабря в Калининграде выпало 8 мм осадков, что близко к суточному рекорду, который составляет 12,4 мм и принадлежит 1999 году. Утром в городе высота снежного покрова составила 6 см. Днем осадки в городе продолжатся, но уже в виде дождя.

Наибольшее количество осадков за ночь пришлось город Советск (15 мм) и курорт Пионерский 11 мм. В Балтийске осадки выпадали в виде мокрого снега и дождя, снежный покров здесь не сформировался. / meteonovosti.ru /
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