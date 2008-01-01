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Переменычивая погода на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:41 Пятница, 1 декабря



Условия погоды на крайнем юге дальневосточного региона определяются влиянием антициклона. В ночные часы, в результате интенсивного выхолаживания, фон температуры существенно понизится. В ночь на 2 декабря минимальная температура воздуха опустится до -18..-25 градусов, в горных районах морозы окрепнут до -34, на побережье за счет влияния относительно теплого Японского моря -10..-15 градусов. Днем при малооблачной погоде воздух будет интенсивно прогреваться, столбики термометров поднимутся до -2..-7 градусов, на севере до -10..-15.



Однако выход циклона изменит ситуацию. Облачности в регионе станет больше. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в отдельных районах возможен небольшой снег. Плотная облачность будет препятствовать интенсивному выхолаживанию и в ночь на воскресенье температурный фон будет выше температуры предстоящей ночи на 7-15 градусов.



Днем циклон сместится на акваторию Японского моря, осадки маловероятны. Фон температуры ожидается на уровне -1..-6, на севере до -14.



В начале предстоящей недели погодные условия вновь начнет определять поле повышенного атмосферного давления, а значит, в Приморье вернется морозная погода. / meteonovosti.ru /



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