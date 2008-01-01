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Итоги ноября и осени в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:24 Пятница, 1 декабря



осень в Москве оказалась довольно теплой, средняя температура сезона оказалась на 1,1 градуса выше нормы.Эта осень войдет в 20 самых теплых с 1879 года. А осадков выпало почти норма.



По данным станции ВДНХ средняя месячная температура воздуха в ноябре 2017 года составила 0 градусов, что выше нормы на 1,2 градуса. Осадков в ноябре было не так много, около 46 мм или 80% климатической нормы. При чем, почти треть месячной нормы выпало за сутки 14 ноября - 18 мм. Много осадков было и 19 ноября количество осадков достигло 7 мм . Самая высокая температура воздуха отмечалась днем 6 числа, и составила +7,2 градуса, самый холодный день месяца 25 ноября, столбики термометров не поднимались выше отметки -4.3 градуса. В последней пятидневке месяца фиксировались слабые морозы, в ночные часы температура воздуха понижалась до -4,5..-7,4 градуса. Самой холодной была ночь на 26 ноября. Высота снежного покрова менялась от 1 до 3 см. На метеостанции Тушино максимальная высота снежного покрова составила 5 см.



В целом осенний сезон в столице был вполне благоприятным. Сильные осадки отмечались 5 сентября (до 11 мм), 31 октября (до 13 мм за ночь и 23 мм за сутки) и 14 ноября (18 мм за сутки). В средняя температура сентября оказалась выше нормы на 2 градусов, в октябре средняя за месяц температуры была близка к норме на отрицательном фоне. Самым "мокрым" месяцем стал октябрь - выпало полторы месячных нормы осадков. Суммарное количество осадков за сезон составило 176,2 мм, что укладывается в рамки климатической нормы - 182 мм. / meteonovosti.ru /



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