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Новости погоды

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Морозы в Якутии приблизились к -50!

ИА "Метеоновости" / 10:26 Пятница, 1 декабря

  На северо-востоке Якутии отмечается существенная положительная аномалия средней за сутки температуры воздуха. Аномалия температуры +5..+10 градусов сформировалась благодаря стараниям мощного "камчатского" циклона, который забрасывает в континентальные районы Магаданской области, на Чукотку и северо-восток Якутии порции теплого и влажного воздуха.

Однако в континентальных районах Якутии по итогам прошедших суток фон средней за сутки температуры воздуха был ниже климатической нормы на 2-5 градусов. Сюда, в передней части антициклона, выносится студеный арктический воздух. В результате минимальная температура воздуха на большей части Якутии уверенно пересекает отметку -40 градусов. В отдельных районах столбики термометров опускаются до отметки -45..-47. Самая низкая температура воздуха прошедшей ночью наблюдалась в поселке Токо и составила -48.8 градуса. На "полюсе холода" в Верхоянске и Оймяконе минимальная температура прошедшей ночью составила соответственно: -43.4 и -45.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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