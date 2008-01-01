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Метель и ураганный ветер на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 1 декабря



Над западной частью акватории Берингова моря кружит глубокий циклон. В 03 ч. по московскому времени давление в его центре было ниже 970 мб. В результате значительных перепадов давления от центра циклона к окраинам в регионе усилился ветер. Камчатка оказалась под влиянием западной периферии этого мощного атмосферного вихря. Ветер в регионе постепенно усиливался. Максимальные порывы были зафиксированы на мысе Лопатка. В полдень по местному времени скорость ветра достигала 28 м/с, а уже к 18 часам по камчатскому времени ветер разгонялся до ураганных скоростей - 34 м/с. Кроме того, разыгралась метель. На мысе с красноречивым названием Африка порывы ветра в эти часы составляют 28-30 м/с. На севере Камчатского края непогода выражена в основном с обильных снегопадах. Местами выпало до 11 мм, а порывы ветра составляют 18-23 м/с, на метеостанции Апука ветер усиливался до 29 м/с.



В ближайшие сутки влияние циклона сохранится. Непогода распространится и на соседние регионы. Сегодня на севере Курильской гряды ожидается ветер 20-25 м/с. На востоке Чукотского автономного округа разыграется метель при ветре 20-25 м/с, на побережье ветер будет усиливаться до 33 м/с. На юге Камчатского края погода улучшится: местами пройдет небольшой снег, на юго-западном и восточном побережьях по-прежнему ветрено 12-17 м/с, температура воздуха днем -2,-7 гр, при облачности до -15. На севере Камчатского края небольшой, местами умеренный снег, местами порывы ветра до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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