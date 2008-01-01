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Какова высота снежного покрова в России на начало зимы



ИА "Метеоновости" / 09:28 Пятница, 1 декабря



Несмотря на то, что календарная зима только начинается, зимний режим погоды во многих регионах России уже давно установился и конечно, землю прикрыл снежный покров. В отстающих только Европейская часть России, где конец осени был довольно теплым, но и здесь снег не лег только на крайнем юге территории.



Где же по данным на первый день зимы сугробы в России самые высокие, а где лишь слегка припорошило землю?



Больше всего снега в Магаданской области, где высота сугробов достигает аж 77-89 см. Немногим меньше снежный покров в Северной и Восточной Сибири, здесь его высота колеблется от 30 до 50 мм, а местами достигает 60-67 см. До 38-43 см на сегодняшний день выросла высота снега в западной половине Якутии. А вот в южных Сибирских регионах, несмотря уже на крепкие морозы, снега не так много, в основном от 7 до 17 см. Но особенно невысок снежный покров в Забайкалье, всего1-5 см. Столько же снега и в южной половине Уральского региона.



В Европейской части России высота снега очень неравномерна. Самые высокие сугробы в Коми - от 12-19 см на юге до 35-41 см в северных районах республики. Местами до 30 см сформировался снежный покров на Кольском полуострове и в Костромской области. В Средней полосе высота покрова колеблется от 5 до 15 см, в Поволжье и Черноземье от 2 до 10 см.



Снежный покров высотой 1-8 см отмечается в северных районах Ростовской и Волгоградской областей, а также в Астраханской области. В Северо-Кавказском регионе снег лег только в горах, а Крым и вовсе свободен от снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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