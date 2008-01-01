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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:07 Пятница, 1 декабря

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием циклона с юго-запада. Ожидается облачная погода, осадки в виде снега и дождя, местами возможен слабый гололёд. Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы 13-18 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80 %.

В столичном регионе погода будет меняться: атмосферные фронты атлантического циклона принесут осадки, порывистый ветер и повышение температуры. Понизится содержание кислорода в воздухе. Такие изменения погоды приводят к обострению многих хронических заболеваний. Прежде всего, это касается заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, остеохондроз, хронических заболеваний бронхо-легочной системы. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди, страдающие хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией.

Хмурое небо и короткий световой день негативно влияют на психо-эмоциональное состояние даже здоровых людей. Специалисты рекомендуют поддержать организм, принимая витамины, иммуностимуляторы, витаминные травяные настойки.

Геомагнитный фон 1 декабря прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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