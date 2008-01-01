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Новости погоды

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В Центре ЕТР осадки и оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:59 Четверг, 30 ноября

  Перемещение через Центральный регион Европейской России активной фронтальной зоны в системе южного циклона сформирует в большинстве областей дискомфортную погоду с интенсивными осадками и резким ветром на фоне повышения температуры до оттепели.

Пик непогоды придется на день пятницы и ночь субботы, когда интенсивность осадков будет достигать категории сильных (может выпасть более 15 мм за 12 часов и менее). Осадки будут выпадать в виде снега, мокрого снега и дождя, на юге Центрального района преимущественно в виде дождя. К концу выходных они ослабеют, и будут носить локальный характер.

В период интенсивных осадков при выпадении снега и мокрого снега возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, слабые гололедные явления.

Дополнительный дискомфорт в погоду будет вносить порывистый ветер, порывы которого в пятницу 1 декабря будут достигать 15-20 м/с, в Брянской, Орловской и черноземных областях 20-23 м/с. В выходные ветер немного утихнет, но останется порывистым до 13-18 м/с.

Воздушная масса, поступаемая в Центральный регион, будет не только влажной, но и теплой. Адвекция теплого воздуха станет причиной повышения температуры на большей части района до оттепели, а на юге местами до +2,+7 градусов. Среднесуточные значения температуры окажутся на 4-6 градусов выше климатической нормы, и удержатся в течение всех выходных. / meteonovosti.ru /
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