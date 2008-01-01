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Новости погоды
Ненастье в Санкт-Петербурге затянется на выходные
ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 30 ноября
К Северо-западу Европейской России приближается циклон с севера Западной Европы, грозя ухудшением погоды городу на Неве.
Атмосферный фронт, перемещавшийся в передней части вихря, уже принес в северную столицу порцию осадков в виде снега и мокрого снега. За ночь четверга здесь выпало 7 мм осадков, в результате чего сформировался снежный покров высотой 4 см. В течение сегодняшнего дня мокрый снег будет продолжаться, но будет в основном небольшим.
Окончательно испортится погода в предстоящую пятницу, в первый день календарной зимы, когда центр ненастного вихря пересечет Ленинградскую область и в регион будут поступать новые порции неустойчивых влажных воздушных масс. В Санкт-Петербурге 1 декабря пройдут осадки, местами сильные, в виде снега и мокрый снега, во второй половине дня переходя в дождь. Местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, и образование слабого гололеда. Усилит дискомфорт резкий ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.
В выходные дни циклон отступит на северо-восток и заполнится, но над Санкт-Петербургом вытянется фронтальная зона, сохраняя неустойчивость погоды. По-прежнему не избежать осадков, в основном небольших, в виде снега и мокрого снега, которые продолжат пополнять копилку декабря и формировать снежный покров. Температурный режим в течение всех дней будет близок к нулевой отметке, что на 3-4 градуса выше, чем положено по календарю. / meteonovosti.ru /
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