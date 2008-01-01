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Зима в Москве начнется с непогоды



ИА "Метеоновости" / 12:05 Четверг, 30 ноября



зима, которая с первых дней начнет испытывать жителей столичного региона сложной, неблагоприятной погодой.



В первый день зимы, который придется на пятницу, в системе фронтов южного циклона в столичный регион начнет поступать теплый и влажный воздух. В ночь на 1 декабря начнет подсыпать небольшой снежок, в утренние часы и начале дня возможен слабый гололед. К полудню столичный регион окажется в зоне наиболее интенсивных осадков: это будет и снег, и мокрый снег, а местами и дождь. В зоне фронта ожидается усиление ветра в порывах до 13-18 м/с, что сделает погоду еще более дискомфортной. Температура в Москве повысится до 0..+2 градусов, в Подмосковье от -2 до +3.



В субботу влияние атмосферного фронта на погоду столичной области сохранится, особенно в ночные часы, когда возможен весь комплекс явлений - снег с дождем и порывистый ветер до 15 м/с, при температуре близкой к нулевой отметке.



По предварительным расчетам за день 1 и ночь 2 декабря выпадет 10-15 мм осадков, четверть из которых будет идти в виде снега и мокрого снега, которые прикроют газоны и тротуары.



Днем 2 декабря с отступлением фронта интенсивность осадков пойдет на спад, но по-прежнему будет ветрено и промозгло. Температура изменится мало и останется в рамках -2..+3 градусов.



Воскресный день примет эстафету сырой и относительно теплой погоды. Температура воздуха в течение суток в Москве и области не изменится, она останется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Близость фронтальной зоны сохранит вероятность локальных осадков.



По статистике зима в Москве в текущем столетии чаще начинается с оттепели, что подтверждают и первые зимние прогнозы текущего сезона. / meteonovosti.ru /



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