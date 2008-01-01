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В Крыму пролились сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 11:16 Четверг, 30 ноября



циклон, сопровождавшийся серией атмосферных фронтов, который стал причиной ухудшения погоды на большей части региона.



Как правило, циклоны, выходящие на юг Европейской России с Балкан, обладают большим запасом влаги и крайней неустойчивостью воздушных масс. Не стал исключением и этот вихрь. Он принес в Крым зону дождей, интенсивность которых колебалась от небольших до сильных, а местами и очень сильных.



В основном выпало от 10 до 27 мм дождя за 12 часов. Очень сильные дожди пролились в Бахчисарайском районе Крыма, здесь в копилку ноября добавилось от 31 до 42 мм влаги, что местами составляет половину месячной нормы ноября.



В столице Крыма, Симферополе, в этот день выпало 20 мм дождя, что составляет 41% от ноябрьской нормы осадков.



Не обошлось и без рекордов - в Керчи был перекрыт суточный максимум осадков. За сутки 29 ноября в городе выпало 15 мм дождя, что более чем на 5 мм больше предыдущего рекордного значения, наблюдавшегося в 1998 году и составлявшего 9,9 мм.



В настоящее время в Крыму уже распогодилось - циклон заполнился и влился в циркуляцию другого вихря, кружащего над Италией, что привело к ослаблению и постепенному прекращению дождей. / meteonovosti.ru /



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