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Новости погоды
В Крыму пролились сильные дожди
ИА "Метеоновости" / 11:16 Четверг, 30 ноября
Накануне, в среду 29 ноября, на Крымский полуостров сместился активный балканский циклон, сопровождавшийся серией атмосферных фронтов, который стал причиной ухудшения погоды на большей части региона.
Как правило, циклоны, выходящие на юг Европейской России с Балкан, обладают большим запасом влаги и крайней неустойчивостью воздушных масс. Не стал исключением и этот вихрь. Он принес в Крым зону дождей, интенсивность которых колебалась от небольших до сильных, а местами и очень сильных.
В основном выпало от 10 до 27 мм дождя за 12 часов. Очень сильные дожди пролились в Бахчисарайском районе Крыма, здесь в копилку ноября добавилось от 31 до 42 мм влаги, что местами составляет половину месячной нормы ноября.
В столице Крыма, Симферополе, в этот день выпало 20 мм дождя, что составляет 41% от ноябрьской нормы осадков.
Не обошлось и без рекордов - в Керчи был перекрыт суточный максимум осадков. За сутки 29 ноября в городе выпало 15 мм дождя, что более чем на 5 мм больше предыдущего рекордного значения, наблюдавшегося в 1998 году и составлявшего 9,9 мм.
В настоящее время в Крыму уже распогодилось - циклон заполнился и влился в циркуляцию другого вихря, кружащего над Италией, что привело к ослаблению и постепенному прекращению дождей. / meteonovosti.ru /
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