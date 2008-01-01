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Дальневосточные острова штурмует ненастный циклон



ИА "Метеоновости" / 10:44 Четверг, 30 ноября



Циклон, уже отметившийся штормовой погодой в прибрежных районах Дальнего Востока, продолжил свое "путешествие" по дальневосточным островам и достиг южных окраин Камчатки. Его усилиями накануне днем и прошедшей ночью непогода обрушилась на Сахалин, где отмечался сильный снег и мокрый снег (до 15 мм осадков), мели метели, а ветер достигал штормовой силы 25-29 м/с. Из-за непогоды на острове перекрывалось движение автотранспорта по двум дорогам - "Невельск - Томари - аэропорт Шахтеринск" и "Арсентьевка - Ильинское". Нарушалась работа переправы Ванино-Невельск и работа аэропорта.



Курильские острова циклон обошел стороной, поэтому осадки здесь были незначительными, а вот ветер усиливался до 25-30 м/с.



В наступивший четверг, 30 ноября, в эпицентре ненастья окажется Камчатка, где также ожидается весь комплекс неблагоприятных погодных явлений - сильные снегопады, метель, штормовой ветер до 20-25 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица. В горных районах юга полуострова из-за ухудшения погоды объявлена повышенная лавиноопасность. К завтрашнему дню вихрь сместится в акваторию Берингова моря - на Камчатке в пятницу снег ослабеет до небольшого и пройдет в основном в восточных районах, однако сохранится ветреная погода с порывами до 20 м/с и метелями. / meteonovosti.ru /



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