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Новости погоды

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На островах Юго-восточной Азии льют дожди

ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 30 ноября

  Еще во вторник вечером, 28 ноября, на индонезийский остров Ява обрушился тропический циклон, который вплоть до сегодняшнего дня поливал остров сильными и очень сильными дождями. Количество осадков достигало от 25 до 60 мм за 12 часов. В настоящий момент штормовой циклон начал заполняться и ослабевать, но большое количество уже выпавшего дождя стало причиной образования оползней и подтоплений. Оползни накрыли грязе-дождевыми массами несколько поселков, в результате чего погибло 19 человек.

Если на острове Ява ненастье пошло на убыль, над Таиландом, наоборот, дожди только усилились. За прошедшие сутки выпало от 46 до 147 мм небесной влаги, и по прогнозам сильные ливни будут продолжаться еще и сегодня, что также как на о.Яве может привести к оползневым процессам и паводкам, осложнить работу транспорта. / meteonovosti.ru /
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