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Юг Дальнего Востока встретит зиму крепкими морозами



ИА "Метеоновости" / 10:00 Четверг, 30 ноября



циклон, пронесшийся по дальневосточному югу России снегопадами, метелями и сильным ветром, отступил на Камчатку, открыв дорогу холодным северным ветрам, которые начали затягивать в регион студеный арктический воздух.



Интенсивное понижение температуры началось уже накануне, местами в Хабаровском и Приморском краях за сутки похолодало на 10-15 градусов. При этом продолжал дуть штормовой ветер, порывы которого местами в Приморском крае достигали 25-30 м/с. На побережье Хабаровского края ветер силой до 22 м/с поднимал метели.



В предстоящие дни над территорией дальневосточного юга будет усиливаться влияние антициклона и при сохраняющейся адвекции арктического холодного воздуха погода в большинстве районов станет еще более морозной. В результате первый день календарной зимы жители региона встретят с настоящими зимними морозами.



В Приморье в ночные часы воздух будет остывать до -17,-22 градусов, в горных районах до -30, не так морозно лишь на южном побережье, -12,-17, однако по предварительным прогнозам в начале новой недели морозы немного ослабеют.



Чего нельзя сказать о территории Хабаровского края и Амурской области, где ожидается довольно продолжительный период аномально-холодной морозной погоды. Среднесуточная температура воздуха в ближайшую пятидневку в этих регионах будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов. Ночные морозы окрепнут до -25..-30, местами и до -35..-40 градусов, да и днем температура будет колебаться от -20 до -25 градусов. / meteonovosti.ru /



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