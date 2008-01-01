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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:05 Четверг, 30 ноября
По данным ИЗМИРАН солнечная активность с 20 по 29 ноября была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 21 ноября была зарегистрирована малая магнитная буря, а 24 и 29 ноября - возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН ожидается, что с 30 ноября по 7 декабря солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабо возмущенной. Возмущения в магнитном поле Земли наиболее вероятны 4-6 декабря. / meteonovosti.ru /
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