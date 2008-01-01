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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:22 Четверг, 30 ноября
Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -4..+1 градус. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70 %.
В четверг в Москве и области сохранится область повышенного атмосферного давления. Это будет благоприятствовать формированию погоды выраженного спастического типа, неблагоприятной для людей, склонных к спастическим реакциям. Недомогание и ухудшение самочувствия в этот день очень возможны у людей с гипертонической болезнью, нейро-циркуляторной дистонией, атеросклерозом сосудов, артериальной гипотонией и различными периферическими нарушениями. Такой тип погоды может стать причиной снижения физической и умственной работоспособности даже у вполне здоровых людей. / meteonovosti.ru /
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