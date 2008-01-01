Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
29 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 29 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -5..6 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -5 градусов, Юго-восточном -5 градусов, Южном -4..-5 градусов, Юго-западном -5..-6 градусов, Западном -5..-6 градусов, Северо-западном -5 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5..-6 градусов, местами порывы ветра 12м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Чт.
30 ноя.
-1
Пт.
1 дек.
+3
Сб.
2 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -49
Оймякон

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Банкура

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100