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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 29 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -5..6 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -5 градусов, Юго-восточном -5 градусов, Южном -4..-5 градусов, Юго-западном -5..-6 градусов, Западном -5..-6 градусов, Северо-западном -5 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5..-6 градусов, местами порывы ветра 12м/с. / meteonovosti.ru /



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