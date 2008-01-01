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Самые теплые места в России



ИА "Метеоновости" / 13:54 Среда, 29 ноября



Календарная зима не за горами, короткий световой день и отсутствие тепла, вносят дискомфорт в повседневную жизнь. Но даже в это время года в нашей стране есть местами, где тепло и солнечно.



Первое место может присудить Кизляру (Республика Дагестан), здесь зафиксировано +15.8 градуса. Второе место по праву принадлежит Анапе (черноморское побережье Краснодарского края), где температура повысилась до +13.4 градуса. Третье, почетное место, поделили между собой Сочи и Туапсе, там +11.5 градуса.



/ meteonovosti.ru /



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