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Рекордное тепло заглянуло в Республику Коми



ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 29 ноября



На календаре ноябрь - предзимье, а в северных районах Европейской России среднесуточная температура воздуха не только не приблизилась к своей климатической норме, но даже превышает ее на 6-8 градусов. В результате 28 ноября на северо-востоке республики Коми, в Воркуте, температура повысилась до рекордных значений -1.8 градуса, что выше предыдущего на 0.1 градуса, продержавшегося с 2011 года.



В четверг в Республике Коми усилится влияние антициклона, чей центр будет находиться в среднем течении Камы. Больше будет прояснений, местами покружит небольшой снег, на северо-востоке резкий ветер, до 13 м/с, днем в Коми подморозит до -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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