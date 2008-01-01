Новости погоды
В Крыму погода улучшится
ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 29 ноября
Циклон, уроженец Балкан, 28 ноября приблизился к Крыму, а его атмосферный фронт обрушился сильными осадками. Больше всего осадков досталось Алуште, где налило до 18 мм. Сегодня в городе сохранится пасмурная и сырая погода с дождями, местами сильными, грозами и порывистым, до 11 м/с, ветром.
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В четверг, с отходом фронта, в Крыму дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами, но по-прежнему ветрено, в отдельных районах до 17 м/с, в ночные и утренние часы отдельные пункты накроет туман.
В начале декабря распогодится, осадков не будет вовсе, но сохранится порывистый ветер, до 17 м/с. / meteonovosti.ru /