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Новости погоды

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В Крыму погода улучшится

ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 29 ноября

  Циклон, уроженец Балкан, 28 ноября приблизился к Крыму, а его атмосферный фронт обрушился сильными осадками. Больше всего осадков досталось Алуште, где налило до 18 мм. Сегодня в городе сохранится пасмурная и сырая погода с дождями, местами сильными, грозами и порывистым, до 11 м/с, ветром.

В четверг, с отходом фронта, в Крыму дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами, но по-прежнему ветрено, в отдельных районах до 17 м/с, в ночные и утренние часы отдельные пункты накроет туман.

В начале декабря распогодится, осадков не будет вовсе, но сохранится порывистый ветер, до 17 м/с. / meteonovosti.ru /
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