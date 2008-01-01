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Зима поспешила в Сибирь



ИА "Метеоновости" / 11:56 Среда, 29 ноября



зимы в Сибири всегда связывают с формированием азиатского антициклона. Как правило, это происходит к началу декабря. В нынешнем году мощный антициклон сформировался ранее положенных сроков, а с ним пришли и крепкие морозы.



С середины ноября началось формирование антициклона над Монголией, к концу месяца антициклон увеличится по площади, давление в его центре в отдельные дни превышало 1040 гПа. В сфере его влияния оказалась сначала юг Восточной Сибири, а затем и территория вокруг Байкала. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 6-8, а местами и на 10 градусов.



В предстоящие сутки основной центр антициклона сместится на юго-восток и окажется над Китаем. Ночь на четверг в Забайкалье обещает быть холодной, при прояснениях мороз окрепнет до -36..-39 градусов, в крайних северных и северо-восточных районах Иркутской области до -33, а при прояснениях воздух остынет и до -40 градусов. В начале декабря морозы в Забайкальском крае станут усиливаться, а в Катангском районе Иркутской области они могут окрепнуть до -42..-46 градусов.



Очень холодная погода удерживается в Монголии. Ночью 28 ноября в Улан-Баторе морозы усиливались до -32 градусов, а ночью 29 ноября до -30. Среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 10 градусов.



Зимние холода нагрянули и на северо-восток Китая. По восточной периферии антициклона сюда проникает студеный воздух из Якутии, и мороз тоже набирает силу. / meteonovosti.ru /



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