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Новости погоды

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О высоте снежного покрова в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 29 ноября

  Ноябрь близится к завершению, но снега в столичном регионе еще мало. Первыми снежным покровом обзавелись восточные районы Подмосковья: в Павловском Посаде, Кашире и Коломне 5-6 см, в Черустях до 11 см.

Погода решила внести свои коррективы. Накануне с юго-запада почти меридионально поднимался атмосферный фронт, который и принес снег преимущественно в столицу и на запад Подмосковья. В Можайске и Наро-Фоминске высота снега достигла 5-6 см, подросли сугробы и на севере области: в Клину до 9 см, в Ново-Иерусалиме до 8 см. Снег появился и в Москве, на опорной станции ВДНХ его высота составляет 3 см, в районе Тушино 5 см.

В предстоящие сутки высота снежного покрова существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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