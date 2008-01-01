

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастье в прибрежных районах Дальнего Востока и на островах



ИА "Метеоновости" / 11:08 Среда, 29 ноября



Циклон, центр которого накануне располагался над Хабаровским краем, сегодня 29 ноября, ушел на юг Сахалина. По пути своего следования он будет засыпать сильными снегопадами, на побережье ветер окрепнет в порывах до 23 м/с. В четверг край окажется в тыловой части циклона. Снегопады ослабеют, перейду в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами, ветер в порывах до 20 м/с местами поднимет метели.



Ненастная погода вместе с циклоном переместится на Сахалин. Пик ненастья придется на ночные часы четверг: снегопады и метели при штормовом ветре, 20-25 м/с, на западном побережье юга до 27 м/с. Днем ненастье начнет стихать, небольшой снег будет идти с перерывами, ветер ослабеет до 13-18 м/с.



Зона штормовой погоды заденет Курильские острова. В ночь на четверг временами с небольшим снегом, на севере - сильные осадки, днем время от времени будет приниматься небольшой снег, но сохранится штормовой ветер, до 28 м/с



30 ноября центр циклона с юга Сахалина переместится на юг Камчатки. Пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, на юге и в Усть-Камчатском районе - местами сильные, ветер усилится в порывах 12-17 м/с, в Соболевском и Усть-Камчатском районах до 20 м/с, поднимутся метели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



