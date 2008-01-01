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Новости погоды

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Дальний Восток: морозы набирают силу

ИА "Метеоновости" / 10:41 Среда, 29 ноября

  Над континентальными районами Дальнего Востока раскинулся сибирский антициклон, который и удерживает морозную погоду со среднесуточной температурой воздуха ниже многолетних значений на 4-6, а на востоке на 8-10 градусов. Однако до рекордных значений дело пока не доходит.

Самые крепкие морозы стоят в Якутии, ниже -40, но основной очаг холода находится на востоке, северо-востоке. Минувшей ночью в Агаякане столбик термометра опустился до -53.2, в Оймяконе до -54.6, а в Делянкире была преодолена отметка в -55 градусов. Крепнут морозы и в центральных районах Магаданской области: в Сусумане зафиксировано -47, в Усть-Омчуге -48.9 градуса.

В предстоящие сутки новые порции арктического воздуха пополнят запасы антициклона. В Оймяконье (Республика Якутия) в ночные часы воздух остынет до -55 градусов, но абсолютный минимум суток 30 ноября останется за 1965 годом, когда было зафиксировано -56.8 градуса.

Арктический воздух пытается закрепиться в центральных районах Магаданской области, где предстоящей ночью ожидается усиление морозов до -50 градусов. / meteonovosti.ru /
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