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Новости погоды

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Ухудшение погоды на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 29 ноября

  Балканский циклон испортит погоду не только на Крымском полуострове, но и на Северном Кавказе.

Сегодня, 29 ноября, циклон как раз подойдет к Черноморскому побережью, а испытывая сопротивление восточного антициклона, будет влиять на погоду вплоть до 1 декабря. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления, в горах Краснодарском крае и Адыгеи лавиноопасно, 29-30 ноября местами пройдут сильные осадки. Днем в основном 1..6 тепла, в Краснодарском крае до +13, на Черноморском побережье 10-15 градусов, а местами до 17 градусов. / meteonovosti.ru /
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