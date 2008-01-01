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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:30 Среда, 29 ноября

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной окраине Сибирского антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, в Подмосковье -5..0 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха 65%.

Средняя суточная температура останется близкой к своей климатической норме.

В столичном регионе атмосферное давление сохраняется значительно выше нормального. Из-за чего недомогание могут испытывать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это касается как гипертоников, так и гипотоников, людей с нейроциркуляторной астенией. У лиц, входящих в группу риска, могут возникнуть головные и сердечные боли из-за сосудистых спазмов. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться медикаментозными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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