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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:30 Среда, 29 ноября
Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной окраине Сибирского антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, в Подмосковье -5..0 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха 65%.
Средняя суточная температура останется близкой к своей климатической норме.
В столичном регионе атмосферное давление сохраняется значительно выше нормального. Из-за чего недомогание могут испытывать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это касается как гипертоников, так и гипотоников, людей с нейроциркуляторной астенией. У лиц, входящих в группу риска, могут возникнуть головные и сердечные боли из-за сосудистых спазмов. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться медикаментозными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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