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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 28 ноября
Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над югом Скандинавии. При сплошной облачности в Москве и области продолжится слабый снег. Температура воздуха в столице -1..-3 градуса, по области -1..-4. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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