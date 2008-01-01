Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
28 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Штормовое предупреждение о погоде в Крыму

ИА "Метеоновости" / 15:15 Вторник, 28 ноября

  Балканский циклон испортит погоду на Крымском полуострове. До конца суток 28 ноября и 29 ноября в Крыму ожидается сильный и очень сильный дождь. Местами ветер может усиливаться до 15 м/с. Днем до 12 градусов тепла. 30 ноября циклон отправится на север, и погода должна улучшиться. Пройдет лишь небольшой дождь, но погода останется ветреная. Окончательно распогодится в начале декабря. Без осадков, потеплеет днем до 12-17 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-2
Ср.
29 ноя.
-3
Чт.
30 ноя.
-1
Пт.
1 дек.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Очиваронго		 -55
Делянкир

некомфортное место: Кюсюр
комфортное место: Амбала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100