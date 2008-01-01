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Новости погоды
Штормовое предупреждение о погоде в Крыму
ИА "Метеоновости" / 15:15 Вторник, 28 ноября
Балканский циклон испортит погоду на Крымском полуострове. До конца суток 28 ноября и 29 ноября в Крыму ожидается сильный и очень сильный дождь. Местами ветер может усиливаться до 15 м/с. Днем до 12 градусов тепла. 30 ноября циклон отправится на север, и погода должна улучшиться. Пройдет лишь небольшой дождь, но погода останется ветреная. Окончательно распогодится в начале декабря. Без осадков, потеплеет днем до 12-17 градусов. / meteonovosti.ru /
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