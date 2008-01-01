

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Потепление на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 15:03 Вторник, 28 ноября



После прохождения очередного циклона на юге Дальнего Востока, а также на островах температура понизилась. Средняя суточная температура 28 ноября в Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Курильских островах была ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Рекорды минимальной температуры отмечены в Николаевске-на-Амуре, 27 ноября было -33,2 гр., предыдущий абсолютный минимум -32,1 гр. был в 1914 году. И в Северо-Курильске тоже рекордно низкая температура наблюдалась 27 ноября, мороз усилился до -6,8 гр., предыдущий минимум -6,6 гр. отмечен в 1983 году.



В Хабаровском крае сегодня циклон из Китая принесет кратковременное потепление, днем на юге и в центре 0,-5 градусов, В северных районах -11,-16. 29 ноября в Хабаровском крае уже похолодает днем на юге до -10,-15, в центре будет -14,-19, на севере -18,-23 градусов. циклон вызовет потепление на Курильских островах, днем 29 ноября +2,+7.



На юге Сахалина дневная оттепель, температура -2,+3.



В Приморском крае потепление придется на сегодня, 28 ноября, днем температура до +2,+7, на северо-востоке 0,-5. А 29 ноября уже заметно прохладнее, в Приморье -8,-13, на побережье -3,-8. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



