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В центральных областях гололедные явления



ИА "Метеоновости" / 14:21 Вторник, 28 ноября



Центральные области 29 ноября окажут на границе между двумя воздушными массами; на западе небольшой циклон, а на востоке западная периферия обширного антициклона. Облачно, местами с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный снег, на западе осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега. В Орловской, Воронежской, Белгородской и Курской областях в дневные часы есть вероятность ледяного дождя. Но интенсивность его не будет представлять опасность для энергетиков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Местами гололедные явления возможны и в Калужской области. На дорогах большинства центральных областей образуется гололедица. Ветер южных и юго-восточных направлений, скорость 5-12 м/с. Температура существенно не изменится. Ночью от -2 до -9, местами на востоке до -10, в Тверской области до 0. Днем от 0 до -7, на западе повысится до +1 градуса. / meteonovosti.ru /



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