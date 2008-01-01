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Сильные дожди на побережье Турции



ИА "Метеоновости" / 14:10 Вторник, 28 ноября



Балканский циклон, переместившись вплотную к западным берегам Турции, проливает сильные дожди. Накануне сильные дожди прошли в Анталии до 22 мм, Аланье выпало до 35 мм осадков. Сильные осадки будут продолжаться на средиземноморском побережье Турции в ближайший день, хотя циклон отойдет на северо-восток Черного моря. Температурный фон на юге страны 16-18 градусов тепла, что выше климатической нормы. В течение последующих пяти дней установится погода без осадков и потеплеет до 17-22 градусов. / meteonovosti.ru /



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