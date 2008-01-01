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О снеге в центральных областях России



ИА "Метеоновости" / 12:02 Вторник, 28 ноября



Погода постепенно готовится к приходу календарной зимы: в морозном воздухе все чаще кружит снежок, укрывая землю центральных областей России.



В последней пятидневке ноября в центральных областях России установились небольшие морозы, аномалия средней суточной температуры колеблется от -1 до -3 градусов. На юге и востоке Центрального района, в сроки, близкие к средним, образовался снежный покров. Больше всего снега на севере Ивановской области, высота снежного покрова местами достигла 30 см.



На востоке Московской области, в Черустях высота снега 12 см. 15-20 см снега местами лежит в Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Воронежской областях. В Тверской области снега не более 7 см, в Калужской 1-3 см. Во вторник снега должно добавиться, в Московской и Тверской области до 4 см.



Обычно к началу декабря большая часть Европейской России должна находиться под снегом. В Средней полосе, и в частности в московском регионе, снежный покров устанавливается чаще всего в двадцатых числах ноября.



С началом декабря снега в центре России прибавится, особенно на западе Центрального района. А оттепель, которая ожидается в выходные дни, лишь скорректирует его количество. / meteonovosti.ru /



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