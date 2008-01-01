

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Штормовая погода на островах и побережье Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:40 Вторник, 28 ноября



Усилиями циклонов, которые бороздят просторы дальневосточных морей и уходят к Алеутским островам, в начале текущей недели ветер усиливался на Камчатке, Сахалине, на арктическом побережье Якутии, на севере Хабаровского края, включая побережье, а также на Чукотке до 21-26 м/с. На юге Камчатки и вдоль арктического побережья Якутии наблюдалась продолжительная метель. В последние дни календарной осени на Дальнем Востоке погода тоже будет неспокойная. 29 ноября на арктическом побережье Якутии, в Приморском крае и Чукотском автономном округе ожидается снежная погода, метель, ветер 18-23 м/с. На Сахалине 29 ноября на севере сильный снег, на юге сильные осадки (снег, мокрый снег), 29-30 ноября на побережье ветер 20-25 м/с; метель. На Курильских островах 29 ноября на севере сильные осадки (снег, мокрый снег), 29 ноября-1 декабря ветер 20-25 м/с. 30 ноября на юге Камчатского края сильный снег, ветер 15-20 м/с. Эта вся непогода будет связана с новым циклоном, который выходит с севера Китая на Приморье и дальше держит путь на Охотское море. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



