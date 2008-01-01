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Сильный мороз в Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 28 ноября



Влияние сибирского антициклона привело к сильным морозам в Центральной Сибири и местами на юго-востоке Западной Сибири. В Новокузнецке в ночь на 27 ноября температура понизилась до -32,4 градуса, предыдущий рекорд морозов был в 1998 году, тогда термометр показал -31,8 градуса. Еще холоднее было в Красноярском крае. Температура ночью 28 ноября в центральных районах края понижалась до -35 градусов. На юге Эвенкии и Туруханского муниципального района мороз был почти "якутский", -44:-47 градусов. Такие сильные холода считаются ниже климатических на 8-10 градусов, то есть погода аномально холодная. В ближайшие сутки немного исправит положение теплый атмосферный фронт, который ослабит морозы на севере Сибири. Повышение температуры 29 ноября ожидается в Туруханском районе, ночью минимум до -33 градусов. Но в Эвенкии ночной мороз местами еще будет усиливаться до -40,-45 градусов. А на юго-востоке Западной Сибири мороз в ночь на 28 ноября уже был не столь сильным, в Новокузнецке минимальная температура -20 градусов. / meteonovosti.ru /



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